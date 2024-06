Após declaração de Ancelotti, Real Madrid afirma que disputará o Mundial de Clubes

A- A+

O Real Madrid, atual campeão da Europa, anunciou nesta segunda-feira (10) que disputará o novo Mundial de Clubes, que acontecerá em 2025 nos Estados Unidos. A confirmação veio poucas horas depois de o técnico da equipe, Carlo Ancelotti, ter declarado o contrário em uma entrevista à imprensa italiana.

O clube da capital espanhola disputará "esta competição oficial, que enfrentamos com orgulho e com o máximo entusiasmo para fazer com que os nossos milhões de torcedores em todo o mundo voltem a sonhar com um novo título", afirma um comunicado.

A instituição "em nenhum momento questionou sua participação no novo Mundial de Clubes que será organizado pela Fifa", reiterou o Real Madrid.

Ancelotti recua

Ao mesmo tempo, em sua conta na rede social X, Ancelotti também desmentiu as declarações publicadas nesta segunda-feira pelo jornal italiano Il Giornale.

"Minhas palavras sobre o Mundial de Clubes da Fifa não foram interpretadas da maneira que eu pretendia", afirmou o treinador.

"Nada mais distante do meu interesse que rejeitar a possibilidade de disputar um torneio que considero que pode ser uma grande oportunidade para continuar lutando por grandes títulos com o Real Madrid", acrescentou Ancelotti.



En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para… — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 10, 2024

Entenda o caso

Segundo o jornal italiano, Ancelotti teria descartado em uma entrevista a participação do Real Madrid no torneio, que terá a primeira edição no próximo ano, com 32 clubes de todo o mundo.

"Uma única partida do Real Madrid vale 20 milhões de euros e a Fifa quer pagar esta quantia por todo o torneio. Assim como nós, outros clubes vão recusar o convite" para participar na competição, teria supostamente declarado o técnico italiano na entrevista.

"A Fifa pode nos esquecer. Os jogadores e os clubes não participarão neste torneio", reiterou Ancelotti, que completa 65 anos nesta segunda-feira.

Real Madrid é o atual campeão da Liga dos Campeões - Foto: Susana Vera/Reuters

Como será o novo Mundial de Clubes

A primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa está programada para o período entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos, mas o torneio é criticado há vários meses meses porque aumentará a carga de trabalho dos jogadores e os riscos para a saúde.

Em maio, a Associação Mundial de Ligas de Futebol e o sindicato FIFPro exigiram que a Fifa revise o calendário da competição e alertaram que, em caso de recusa, poderiam iniciar medidas judiciais.

As ligas e o sindicato alegam que o calendário das competições de futebol está "além da saturação" e que as mudanças de calendário provocaram um "prejuízo econômico" às ligas nacionais.

