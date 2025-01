A- A+

FUTEBOL Ancelotti desmente rumores de que deixaria o comando técnico do Real Madrid Treinador italiano tem vínculo com o time espanhol até o meio de 2026

O técnico Carlo Ancelotti acabou com os rumores de que poderia deixar o Real Madrid ao término da atual temporada europeia. O treinador italiano tem vínculo com o time espanhol até o meio de 2026.

"Quero deixar bem claro: nunca decidirei a data da minha saída. Algum dia essa hora chegará, mas não sei quando. E eu não decido isso. Pode ser amanhã, depois de Salzburgo (risos), daqui a alguns jogos, daqui a um ano, cinco anos... Florentino (presidente do Real) vai ficar aqui mais quatro anos, e o meu objetivo é chegar a esses quatro anos. E assim nos despedimos juntos", disse Ancelotti, em tom bem-humorado, nesta terça-feira (21).

O treinador fez as declarações na véspera da partida com o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões. Ancelotti teve dias turbulentos no Real Madrid nas últimas semanas. A equipe perdeu recentemente de goleada por 5x2 para o rival Barcelona na Supercopa da Espanha. O trabalho do treinador foi alvo de críticas na ocasião.

"Quando você acha que sabe tudo - não é o meu caso, porque eu gosto de coisas novas, eu gosto de aprender - é quando seu nível cai", refletiu o comandante. "Tenho muito a melhorar. Às vezes jogamos bem e outras vezes não, é aí que temos que melhorar. A performance contra o Barcelona é minha responsabilidade e vaias da torcida são aceitáveis e justas", reconheceu.

O time espanhol está na 20ª posição na tabela da Liga dos Campeões, na zona de classificação para a disputa dos playoffs. Apenas os oito primeiros colocados se garantem diretamente nas oitavas de final.

"A única possibilidade que temos de não disputar as eliminatórias (playoffs) é vencer os dois jogos, mas, se tivermos que jogar as eliminatórias, vamos dar o máximo, levando em conta que é um calendário exigente, mas estamos habituados a este tipo de calendário tão exigente", complementou.



