A- A+

Futebol Ancelotti e Real Madrid chegam a acordo verbal para saída do treinador, diz jornal Com isso, o caminho ficará livre para o técnico assinar com a CBF

Carlo Ancelotti e Real Madrid chegaram a um acordo sobre os termos da saída do treinador. Segundo o jornal inglês The Athletic, o anúncio oficial, confirmando a saída do italiano do time merengue, é esperado antes mesmo do final da temporada, e pode acontecer logo após o Clássico de domingo contra o Barcelona.

Com isso, o caminho ficará livre para Ancelotti assinar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso porque era necessário que o treinador chegasse a um acordo definitivo com o Real Madrid antes de poder se vincular à seleção brasileira. Agora, conforme o portal, é esperado que ele possa estar disponível para os jogos das Eliminatórias de junho, contra Equador e Paraguai.

Após se acertar com Ancelotti, o Real Madrid deve decidir quem comandará o time no Mundial de Clubes, que será realizado entre 14 de junho e 15 de julho. O técnico Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, surge como principal opção, mas o diretor de futebol Santiago Solari também é visto como opção interna.

Recentemente, o treinador foi questionado sobre seu futuro em coletiva de imprensa, mas assumiu a postura característica de minimizar as especulações sobre seu novo destino, sob a justificativa saber "perfeitamente o que tenho que fazer". O treinador reforçou seu compromisso com a atual equipe e se negou a responder sobre seu futuro.

"Entendo que você queira falar sobre meu futuro, mas eu não quero. É simples. É uma falta de comunicação com vocês. Eu sei perfeitamente o que tenho que fazer, o que vou fazer e o que estou fazendo, que não é falar do meu futuro hoje. Sei que estou decepcionando você hoje, mas não me importo", disparou.

O Real Madrid é o vice-líder da tabela, quatro pontos atrás do Barcelona faltando quatro partidas para o final do torneio. Com a eliminação na Champions League e o vice na Copa do Rei, esta deve ser a última oportunidade de Ancelotti de conquistar mais um título no clube.

"Tenho muito carinho pelo meu clube, meus jogadores e torcedores, e muito respeito. Meu futuro será discutido no dia 25", afirmou o treinador, que depois deu mais detalhes sobre a data. "O que vai acontecer... Eu não sei. Seja o que for, será uma despedida fantástica, porque tenho muito carinho pelo clube. Nunca terei uma discussão com o clube, e não permitirei uma briga, nem no último dia, que não sei quando será. Poderia ser 25 de maio ou 2026".

Veja também