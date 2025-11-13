A- A+

Futebol Ancelotti reconhece diferença de Vini Jr. do Real Madrid para seleção brasileira Em entrevista ao jornal AS, da Espanha, treinador da seleção brasileira também disse que Neymar precisa recuperar sua melhor forma física

— É verdade. Com a seleção, ele não conseguiu atingir o nível que costuma ter no Real Madrid. Mas, nestas últimas partidas, ele melhorou e se saiu muito bem com o Brasil, marcando gols e dando assistências. Ninguém pode questionar suas qualidades. Vini é craque — disse Carlo Ancelotti em entrevista ao jornal AS, da Espanha.

Ao ser questionado se Neymar está descartado para a Copa do Mundo, Ancelotti não bateu o martelo, mas foi bem claro no recado. No entendimento do italiano, o atacante do Santos tem sofrido com lesões ultimamente e precisa recuperar sua melhor forma física para disputar uma vaga entre os convocados.

— Ninguém pode questionar o talento de Neymar, mas ele tem sofrido com lesões ultimamente. Ele já voltou a jogar, mas precisa recuperar sua melhor forma física. Isso é normal no futebol atual, que é muito exigente fisicamente e intenso.

