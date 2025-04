A- A+

Seleção Brasileira Ancelotti recusa Seleção Brasileira e CBF volta a priorizar Jorge Jesus O técnico do Real Madrid negociou com a Confederação Brasileira de Futebol, mas não chegou a um acordo

Sonho antigo de Ednaldo Rodrigues, a negociação entre a CBF e o italiano Carlo Ancelotti não foi concretizada mais uma vez. O técnico do Real Madrid recusou a Seleção Brasileira.

Segundo o GE, Ancelotti e CBF chegaram a um acordo para a contratação, mas o Real Madrid dificultou a saída do treinador por não aceitar pagar a multa rescisória ao italiano.

Novo alvo

Sem Ancelotti, o principal alvo da CBF para o comando da Canarinha volta a ser o português Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e com passagem marcante pelo Flamengo.

Jorge Jesus volta a ser prioridade da CBF. Foto: Fayez NURELDINE / AFP.

Ednaldo Rodrigues busca fechar a contratação do novo treinador antes da data Fifa de Junho, em que o Brasil vai enfrentar Equador e Paraguai. A convocação final para os jogos deve ser realizada até 28 de maio.

Jorge Jesus já tinha sinalizado à CBF que aceitaria assumir o Brasil antes da Copa do Mundo de Clubes. Agora, a entidade máxima do futebol brasileiro precisa negociar a saída do profissional junto ao Al-Hilal, clube saudita que vai disputar o Mundial.



Veja também