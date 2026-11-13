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Futebol Ancelotti rejuvenesce Seleção ainda mais em amistoso contra o Japão Após a decepção na Copa do Mundo de 2026, com o Brasil eliminado nas oitavas de final pela Noruega, Ancelotti busca montar uma base para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030

Com o elenco mais jovem dos últimos 16 anos, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste sábado (14) em seu penúltimo amistoso do ano, no qual o técnico Carlo Ancelotti espera recuperar a melhor versão de nomes como Vinícius Júnior.

Após a decepção na Copa do Mundo de 2026, com o Brasil eliminado nas oitavas de final pela Noruega, Ancelotti busca montar uma base para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030.

A média de idade da convocação para a partida contra os japoneses no Estádio Nacional de Singapura é de apenas 23,6 anos, com seis jogadores sub-20 e 15 dos 26 convocados em idade olímpica (sub-23).

"Temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro", disse o técnico italiano.

Estreantes hoje, jogadores de Copa em 2030?

A geração atual, liderada por Raphinha e Vini Jr., já conta com os reforços de jovens que estão começando no futebol europeu, como Estevão (Chelsea, 19 anos), Endrick (Real Madrid, 20 anos) e Rayan (Bournemouth, 20 anos).

Mas Ancelotti quer ampliar suas opções em meio à pressão por resultados.

Para os dois últimos jogos do ano, contra Japão e Singapura (próxima terça-feira), cinco estreantes que atuam dentro e fora do Brasil foram convocados.

São eles: o zagueiro Jonathan Jesus (Cruzeiro, 22 anos), os meio-campistas André Luiz (Corinthians, 20 anos) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk, 23 anos), e os atacantes Alisson Santana (Shakhtar Donetsk, 21 anos) e Allan (Manchester City, 22 anos).

Entre as duas datas Fifa realizadas após a Copa do Mundo, Ancelotti convocou, ao todo, 14 jogadores que nunca antes haviam sido chamados.

Dentre todos eles, o goleiro Pedro Morisco (Coritiba, 22 anos), os zagueiros Jair (Nottingham Forest, 21 anos) e Arthur Dias (Athletico-PR, 19 anos) e o meio-campista Gabriel Bontempo (Santos, 21 anos) estiveram presentes em ambas as convocações.

O treinador afirmou que os testes vão acabar depois destes dois amistosos de novembro. Após ambos os jogos, ele começará a trabalhar com o elenco que vai representar o Brasil nos próximos torneios oficiais.

Vini Jr. em má fase

Ancelotti tem o desafio de recuperar a melhor versão de Vinícius Júnior, que faz uma temporada decepcionante no Real Madrid, mas que conta com a confiança absoluta do técnico da Seleção, que o comandou no clube merengue.

O atacante, que foi punido na Espanha com quatro jogos de suspensão por ter puxado o cabelo de um adversário, vem sendo questionado na equipe comandada por José Mourinho.

'Carletto' também enfrenta outro problema: a falta de espaço em seus clubes de jogadores como Estevão e Andrey Santos (Manchester United).

Endrick, outro brasileiro em má fase no Real Madrid, admitiu nesta semana que não descarta deixar o clube na próxima janela de transferências europeia para poder jogar mais tempo.

Raphinha será o capitão da equipe contra o Japão e pode ser a aposta mais segura de Ancelotti.

Artilheiro do Campeonato Espanhol nesta temporada, com 15 gols após 12 rodadas, o jogador quer conquistar de vez a torcida brasileira e deixar para trás as críticas em relação ao seu desempenho na Seleção.

Brasil e Japão entram em campo neste sábado a partir das 7h15 (horário de Brasília).

Apesar de ser um amistoso, os japoneses podem encarar a partida como uma revanche pela derrota por 2 a 1 na fase de 16 avos de final da última Copa do Mundo.

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