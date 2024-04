Ancelotti relaciona até o suspenso Tchouaméni para 'decisão' com o City pela Liga dos Campeões

A- A+

Com a necessidade de uma vitória para garantir a classificação às semifinais da Liga dos Campeões no tempo normal, o técnico Carlo Ancelotti levou ao pé da letra a ideia de relacionar a força máxima para o jogo de volta das quartas, diante do Manchester City, na Inglaterra. Isso porque ele incluiu na delegação até o volante Tchouaméni, que está suspenso

O atleta levou o terceiro cartão amarelo e não tem condições de atuar. No entanto, ele fez questão de acompanhar os colegas de time na missão de desbancar o atual campeão da Liga dentro de seus domínios.

Segundo o jornal "Marca", inclusão na delegação foi um pedido do próprio atleta. Assim, Ancelotti vai poder levar a Manchester, todos os jogadores disponíveis para o embate com os ingleses.

Em alta com o treinador, o volante francês foi o herói do Real Madrid na rodada do final de semana ao assinalar o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Mallorca. Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid contabiliza 78 pontos. Neste domingo, a equipe merengue enfrenta o Barcelona (vice-líder com 70 pontos) no Santiago Bernabéu.

Manchester City e Real fazem o encontro decisivo pelo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16 horas (horário de Brasilia). Na partida de ida, na Espanha, as duas equipes empataram o confronto em 3 a 3.





