FUTEBOL ESPANHOL Ancelotti responde Simeone com provocação e ''barra'' Endrick do próximo compromisso do Real Ele descartou a possibilidade do jovem brasileiro ser titular no jogo contra o Las Palmas

Mais calmo após a classificação do Real Madrid na Copa do Rei, com uma vitória sobre o Celta de Vigo por 5 a 2, o técnico Carlo Ancelotti foi irônico ao comentar a polêmica declaração de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, que sugeriu um favorecimento da arbitragem ao time merengue.

"Me contaram sobre alguns incidentes que ocorreram durante a partida... mas isso acontece há 100 anos. Não sei por que isso surpreende vocês", disse Simeone, que acabou sendo rebatido por Ancelotti.

"Acho que essas são coisas que se dizem para a galeria. Todo o mundo do futebol está ciente do que o Real Madrid representa nesses 125 anos de história. Acho que são espinhos que doem", afirmou o treinador, fazendo uma alusão clara aos títulos conquistados pelo clube na Liga dos Campeões, incluindo os conquistados diante do rival (2013/14 e 2015/16).

Ancelotti aproveitou a coletiva de imprensa para elogiar a atuação de Endrick, que foi decisivo na vitória sobre o Celta. "Nunca mudei minha ideia sobre ele. Sempre contamos com ele levando em conta o período de aprendizado. Temos que considerar isso. Ele está progredindo como pensávamos quando chegou. Ele é muito sério, muito profissional e está aproveitando os minutos que lhe dou com gols", afirmou.

No entanto, ele descartou a possibilidade de Endrick ser titular no jogo contra o Las Palmas, neste domingo, às 12h15, no Santiago Bernabéu, devido ao desfalque de Vinícius Júnior, suspenso. "A ideia é colocar aqueles que estão mais acostumados. Mbappé está muito bem, Rodrygo está muito bem... Mas a ideia é Brahim, Mbappé e Rodrygo", completou.

Ancelotti também analisou o desafio diante do Las Palmas. "É um jogo como todos os outros. Temos que competir e lutar, levando em consideração que precisamos fazer isso para competir pela Liga. A segunda parte da temporada começa e estamos perto da primeira posição. É hora de marcar pontos", finalizou.

O Real Madrid é o atual vice-líder do Campeonato Espanhol, com 43 pontos, um a menos do que o Atlético de Madrid, que vem de impressionantes oito vitórias consecutivas na competição.

