"Ancelotti revoluciona Brasil": jornais internacionais destacam lista da seleção com novidades
Comandante italiano apostou em 16 mudanças com relação ao elenco do último mundial
O início de uma nova era. Foi dessa forma que os principais jornais da Europa classificaram a primeira convocação da seleção brasileira feita pelo técnico Carlo Ancelotti após a eliminação do time nacional na última Copa do Mundo.
O destaque foi centrado na renovação feita pelo italiano que apostou em 16 mudanças em relação ao elenco que foi ao último mundial.
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O As, da Espanha, foi nessa linha com "Ancelotti revoluciona o Brasil. 16 novos acontecimentos!" O periódico citou o fiasco da equipe nacional, que acabou se despedindo da Copa ainda nas oitavas de final com derrota para a Noruega e enfatizou que "a verdadeira era de 'carletto' na seleção começa agora".
Na lista, o Corinthians foi o clube que cedeu mais jogadores (Hugo Souza, Matheuzinho e Bruno Bidon), enquanto o Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, emplacou dois jogadores: os atacantes Pedro e Samuel Lino. Entre os remanescentes da última copa, o protagonismo deve ficar com Vini Jr (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona).
O Mundo Deportivo, também da Espanha, seguiu a linha parecida e acrescentou que o país já está focado no próximo Mundial: "Ancelotti revoluciona o Brasil e já mira a Copa de 2030". Segundo o noticioso, o treinador vai "lançar uma nova geração e aproveitar o período de quatro anos para construir a equipe com mais tempo do que teve na preparação para a Copa de 2026".
Em Portugal, o jornal A Bola também classificou as mudanças de Ancelotti como uma revolução para resgatar o futebol brasileiro, que não vence uma Copa do Mundo desde a edição de 2002, na Coreia e no Japão, quando a seleção foi comandada pelo então treinador Luiz Felipe Scolari.
O jornal deu destaque em sua edição para o nome de Samuel Lino. Principal nome do Flamengo nos últimos meses com gols decisivos, o jogador teve uma passagem pelo Gil Vicente e foi o destaque do noticiário: "Ex-Gil Vicente é surpresa na revolução de Ancelotti".