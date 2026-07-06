A- A+

Futebol Ancelotti se manifesta nas redes sociais um dia após queda do Brasil na Copa: 'A dor é grande' O treinador tem contrato com a CBF válido até 31 de julho de 2030

Um dia após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti usou as redes sociais para expressar seus sentimentos pela queda precoce na competição. O italiano lamentou a derrota para a Noruega, mas afirmou que deposita confiança no trabalho que vem desenvolvendo à frente da seleção brasileira.

"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!", escreveu Ancelotti em seu perfil oficial no X.

Segundo apurou o Estadão, Ancelotti e alguns integrantes de sua comissão técnica deixaram o hotel que foi base da seleção brasileira durante a Copa, em Basking Ridge, Nova Jersey. Em seguida, ele vai a Vancouver, no Canadá, onde possui residência, e deve retornar ao Rio no final de julho para dar início ao planejamento e trabalho para a os próximos passos do Brasil.

Carlo Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira em maio de 2025, após término de seu contrato com o Real Madrid. O objetivo inicial que ele firmou com a CBF era classificar o País para a Copa deste ano, algo que o italiano conseguiu em pouco tempo. No Mundial deste ano, ele esteve à frente da pior campanha do Brasil em Mundiais desde a edição de 1990.

O treinador tem contrato com a CBF válido até 31 de julho de 2030. Com isso, Ancelotti terá um ciclo completo para preparar a seleção para novamente buscar o hexa na Copa do Mundo de 2030.

O próximo compromisso da seleção brasileira será em setembro, quando disputará dois amistosos contra a Austrália na casa do adversário. Os jogos estão marcados para as cidades de Townsville, em 25 de setembro, e Brisbane, em 29 de setembro.

Veja também