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Futebol Ancelotti se manifesta sobre clamor por convocação de Neymar: "Vejo tudo, observo tudo" Técnico foi questionado sobre o interesse da mídia e a pressão da torcida sobre a condição do camisa 10 do Santos

Em meio às perguntas sobre o time que deve entrar em campo contra os franceses e a preparação da seleção brasileira nesta reta final de treinamentos visando a Copa do Mundo, Neymar voltou a ser assunto na conversa com o treinador Carlo Ancelotti.

Questionado sobre o interesse da mídia e a pressão da torcida sobre a condição do camisa 10 do Santos, o treinador italiano mostrou serenidade.

"Eu escuto tudo, vejo tudo. Mas o papel que tenho aqui é de tomar decisão. É normal, no futebol cada um poder opinar. O futebol não é uma ciência clara. Alguns acham que jogam mal, outros que jogam bem. Se este jogador é bom ou não. Cada um tem sua opinião e eu tenho que respeitar a opinião de todos", afirmou o treinador.

Restando menos de três meses para o início da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, o nome de Neymar surge como uma incógnita.

O jogador, que retornou ao Santos em janeiro de 2025 com a ideia de se recuperar para disputar mais um Mundial, não foi chamado nenhuma vez desde que Ancelotti assumiu a função de treinador da seleção brasileira.

Principal nome do Brasil nas últimas Copas, o atacante tem agora os jogos do Campeonato Brasileiro pelo Santos para tentar mostrar que estará em boas condições físicas para poder servir ao time nacional.

Em várias entrevistas, o comandante da seleção afirmou que o jogador, por sua categoria, não precisa ser testado, mas precisar estar em forma para integrar a lista final para o torneio de seleções.

Na coletiva desta quarta-feira, Ancelotti deu indícios de como a equipe deve atuar contra a França. Ele confirmou que vai manter a formação com quatro atacantes, mas destacou a importância de um conjunto equilibrado diante do adversário europeu.

"Nesses meses tenho pensado na melhor formação levando em conta a característica dos jogadores. O modelo é atuar com quatro jogadores na frente. Teste importante, vamos tentar controlar a partida. Temos que defender bem e ter equilíbrio. Saber jogar bem com a bola. A França tem qualidade em todos os setores. Na frente, a principal força é a velocidade. Precisamos ter equilíbrio para evitar contra-ataques e temos de defender bem e buscar a posse de bola".

Com problemas no quadril, o zagueiro Marquinhos vai ser preservado nesta partida, mas deverá estar em condições de enfrentar a Croácia no segundo amistoso da Data Fifa.

Sobre o sistema defensivo, ele adiantou a escalação de três nomes no setor: Wesley e Douglas Santos nas laterais e o flamenguista Léo Pereira no miolo de zaga.

Sobre o adversário, ele disse que o Brasil vai enfrentar uma das melhores equipes do mundo e não poupou elogios ao atacante Mbappé, que foi seu jogador nos tempos em que esteve à frente do poderoso Real Madrid.

"O Mbappé marcou muitos gols no ano passado e tem muita qualidade, mas agora é um rival. Temos que ter muita atenção e defender bem contra ele. É um jogador muito rápido, com qualidade e muito efetivo na finalização", afirmou o treinador.

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