Era Ancelotti na Seleção Brasileira tem início nesta segunda-feira (26)

O técnico Carlo Ancelotti dará início à sua trajetória à frente da Seleção Brasileira nesta segunda-feira. Às 15h (de Brasília), ele será apresentado de forma oficial, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, o italiano também vai anunciar sua primeira convocação para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Nos dias 05 e 10 de junho, o Brasil encara Equador e Paraguai, respectivamente.

Após se despedir do Real Madrid no último sábado, com vitória por 2x0 sobre a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, o vitorioso treinador desembarca no País com contrato até o Mundial do próximo ano, e com o objetivo de devolver o protagonismo à seleção pentacampeã mundial. Além de acumular atuações abaixo da crítica, o time verde-amarelo ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos.

Antes de anunciar os nomes que vão representar o Brasil na próxima Data Fifa, Ancelotti vai se reunir com sua comissão técnica para fechar a lista de convocados, no Grand Hyatt, hotel onde será realizado o evento e onde está hospedado o italiano de 65 anos. O técnico também vai se encontrar com o novo presidente da CBF, Samir Xaud.

Pré-lista

A pré-lista de 50 nomes convocados enviada à Fifa inclui nomes como Neymar. O craque do Santos está recuperado de lesão e voltou a atuar diante do CRB, na última semana. Além dele, Casemiro, atualmente no Manchester United, também consta na lista. Outros nomes de destaque como Richarlison (Tottenham), Alan Patrick (Inter), Oscar (São Paulo) e Pedro (Flamengo) também estão presentes. Do total, apenas 23 serão chamados.

