Ancelotti será quarto técnico estrangeiro a treinar a Seleção Brasileira

Atual técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti comandará a Seleção Brasileira a partir de junho de 2024, quando se encerra o contrato com o clube espanhol. Com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi atrás de um profissional vencedor, com experiência na Europa e um status que não o deixará abaixo das grandes estrelas do País, como Neymar, por exemplo. Uma coisa, contudo, não será exatamente inovadora: a decisão por ter um estrangeiro comandando a Canarinho. Outros já tiveram a mesma oportunidade, mas sem nunca terem treinado em um Mundial.

Para começar, uma curiosidade: com a chegada de Ancelotti, o Brasil terá mais um estrangeiro à frente do futebol, já que a seleção feminina é comandada pela sueca Pia Sundhage.

O “desbravador”

Dos 53 treinadores que a Seleção Brasileira masculina teve de forma oficial, contabilizando interinos e efetivados, apenas três não nasceram no País. O primeiro foi o uruguaio Ramón Platero. Em 1925, o profissional treinou a equipe no Campeonato Sul-Americano (hoje Copa América), na Argentina.Foram apenas quatro partidas, somando duas vitórias, um empate e uma derrota.

Os brasileiros ficaram com o vice-campeonato, com direito a uma briga generalizada na partida final, diante dos anfitriões, terminada em 2x2, sob os gritos de "macaquitos" dos torcedores locais, que segundo relatos da época chegaram a invadir o gramado. Em repúdio ao caso, o Brasil decidiu ficar fora das edições seguintes do torneio, retornando apenas em 1937.

Segundo estrangeiro e primeiro europeu a comandar o Brasil, o português Jorge Gomes, o Joreca, treinou a Seleção em 1944, dividindo o posto com Flávio Costa. Ambos comandaram a equipe em dois amistosos contra o Uruguai, com vitórias por 6x1 e 4x0.

O último da lista foi, acredite se quiser, um argentino. Em 1965, coube a Filpo Nuñez treinar a Seleção, à época bicampeã mundial. A Confederação Brasileira de Desportos (CBD), hoje CBF, decidiu que o Palmeiras representaria o País em um amistoso contra o Uruguai, vencido por 3x0, na inauguração do Mineirão, e escolheu Nuñez, técnico do Verdão, para a missão - o treinador oficial do Brasil era Vicente Feola.

O que esperar de Ancelotti?

Campeão nacional nas ligas italiana, inglesa, espanhola, alemã e francesa, Ancelotti nunca comandou uma Seleção, mas já foi auxiliar-técnico de Arrigo Sacchi, que treinou a Itália na Copa do Mundo de 1994, vencida pelo…Brasil.

Ancelotti trabalha atualmente com Rodrygo, Vinicius Júnior e Eder Militão no Real Madrid, além de já ter comandado Casemiro e Richarlison em outras oportunidades. Outros brasileiros do passado também já passaram pelas mãos do europeu, como Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Dida e Cafu.

"Ele é muito bom tecnicamente e taticamente, mas o diferencial é a forma como lida com as pessoas", afirmou Kaká.

