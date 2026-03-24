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Ancelotti só terá elenco completo no último treino da seleção antes do amistoso com a França

No treino desta quarta-feira, Ancelotti também deverá contar com o zagueiro Marquinhos, ausente de boa parte dos trabalhos de segunda e terça-feira nos Estados Unidos, após ser diagnosticado com um desgaste na parte posterior da coxa direita

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira  - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O técnico Carlo Ancelotti terá elenco completo, nesta quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, no último treino da seleção brasileira antes do amistoso com a França, previsto para esta quinta-feira, em Boston. Douglas Santos e Luiz Henrique, jogadores do Zenit, que tiveram dificuldades para deixar a Rússia por causa da guerra com a Ucrânia, chegaram na concentração nesta terça-feira à noite.

Hugo Souza, Danilo, Kaiki, Wesley, Martinelli, Endrick, Vini Jr e Raphinha, que também não participaram do treino de segunda-feira, treinaram normalmente nesta terça, assim como Rayan, liberado para os exercícios, após controle de carga.

No treino desta quarta-feira, Ancelotti também deverá contar com o zagueiro Marquinhos, ausente de boa parte dos trabalhos de segunda e terça-feira nos Estados Unidos, após ser diagnosticado com um desgaste na parte posterior da coxa direita.

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Depois do jogo com a França, a seleção retorna para Orlando, onde vai treinar até a terça-feira (dia 31) para o segundo amistoso desta Data Fifa contra a Croácia.

Rivaldo
O ex-jogador, que mora em Orlando, esteve na concentração da seleção e aproveitou para rever Ancelotti, com quem trabalhou no Milan entre os anos de 2002 e 2003.

 

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