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SELEÇÃO BRASILEIRA Ancelotti sofre com desfalques no Brasil e chega às oitavas da Copa com dilema na escalação Técnico aguarda o resultado dos exames de Lucas Paquetá, que sentiu a coxa e precisou ser substituído no jogo contra o Japão

Carlo Ancelotti pode ter mais um desafio para definir a escalação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Depois de perder Wesley antes do início do torneio e ver Raphinha se lesionar durante a fase de grupos, o treinador agora aguarda o resultado dos exames de Lucas Paquetá, que deixou a vitória por 2 a 1 sobre o Japão com dores na coxa esquerda.



O meio-campista será reavaliado nesta terça-feira, 30, em Morristown, onde a delegação brasileira está concentrada.

O protocolo é semelhante ao adotado com Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa direita diante do Haiti e segue em tratamento na tentativa de ficar à disposição em um eventual confronto pelas quartas de final.



Caso Paquetá seja vetado, Ancelotti precisará mexer novamente na equipe. Contra o Japão, Endrick entrou em seu lugar, mas teve dificuldades para influenciar o setor ofensivo em um momento em que o Brasil buscava a reação no placar.

Martinelli, que saiu do banco para marcar o gol da vitória, aparece como um dos principais candidatos a ganhar espaço entre os titulares.



Outras alternativas no elenco são Danilo Santos e Igor Thiago, dependendo do desenho tático escolhido pelo treinador italiano.

Já Neymar, que retornou aos gramados na reta final da fase de grupos após se recuperar de lesão na panturrilha, ainda não reúne condições físicas para atuar durante os 90 minutos, o que limita as opções da comissão técnica.



Enquanto aguarda a situação de Paquetá, o Brasil também espera a definição de seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo, que sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, o qual acontece nesta terça-feira, às 14h (de Brasília).

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