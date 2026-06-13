Ancelotti surpreende na escalação do Brasil contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo; confira
A partida começa a partir das 19h (horário de Brasília)
O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu na escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, neste sábado (13), a partir das 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA).
O italiano manteve Ibañez e Douglas Santos nas laterais. Danilo e Alex Sandro, que estavam cotados para iniciar a partida, ficam no banco de reservas.
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Na parte ofensiva, Lucas Paquetá segue como opção no meio de campo e a novidade é a entrada do centroavante Igor Thiago.
A tendência era pela entrada de Matheus Cunha, que foi titular na maior parte dos jogos. Endrick, que também era uma possibilidade, ficou no banco.
Neymar, ainda machucado, estará no banco de reservas. No entanto, o craque do Santos não vai poder atuar.
Confira a escalação de Brasil e Marrocos:
Brasil
Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Vini Júnior, Raphinha e Igor Thiago. Técnico: Carlo Ancelotti
Marrocos
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Bilal El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.