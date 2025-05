Ancelotti vai ao Nilton Santos e vê classificação do Botafogo às oitavas da Libertadores

A- A+

Novo treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti esteve no Nilton Santos e assistiu ao jogo entre Botafogo e Universidad de Chile (vitória alvinegra por 1 a 0 e classificação às oitavas de final), pela última rodada do Grupo A da Libertadores. O italiano quase se atrasou, pois pegou trânsito de uma hora da Barra da Tijuca até o Engenho de Dentro, bairro em que fica o estádio alvinegro.

No trajeto, Ancelotti estava bem-humorado. O italiano veio lembrando de jogadores do passado do Botafogo. Na quarta-feira, o treinador estará no Maracanã para acompanhar o jogo do Flamengo diante do Táchira, também pela Libertadores.





Na segunda-feira passada, Ancelotti fez a sua primeira convocação da seleção brasileira para as partidas contra Equador (Guayaquil) e Paraguai (Neo Química Arena, em São Paulo), dias 5 e 10 de junho, respectivamente, pelas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2026.

