Ancelotti anuncia volta de Vini Jr contra Atalanta na Champions

A- A+

O astro brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, retornará mais cedo do que o esperado depois de sofrer uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e estará disponível na terça-feira no jogo contra a Atalanta pela Liga dos Campeões, informado nesta sexta-feira (6 ) seu técnico Carlo Ancelotti.

Após essa contusão sofrida no final de novembro, a mídia espanhola havia estipulado a ausência do perigo em cerca de um mês, mas Vini conseguiu encurtar o prazo.

“Ele não estará pronto para amanhã, mas sim para a Liga dos Campeões”, disse Ancelotti durante uma coletiva de imprensa, referindo-se ao duelo de LaLiga contra o Girona, deste sábado.

O Real Madrid precisa vencer a Liga dos Campeões, disputar a defesa do título, depois de ter perdido três dos primeiros cinco jogos e ocupar a 24ª posição entre 36 equipes.

Como tem acontecido em todas as coletivas de imprensa, Ancelotti respondeu a várias perguntas sobre Kylian Mbappé, novamente alvo de críticas depois de perder um pênalti na derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, na quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol .

"Acho que é um problema de continuidade e virá quando ele e seus companheiros se adaptarem às suas características, que são peculiares e especiais. Isso virá aos poucos. Ele está ciente e trabalhará para evoluir", garantiu o treinador.

"Acho que no nível de intensidade de jogo ele melhorou muito. Contra o Getafe fez 600 metros em intensidade máxima e contra o Athletic 500. É um bom nível. É preciso apoiá-lo, mas isso não significa que ele tenha que jogar todos os jogos", acrescentou Ancelotti em outra resposta.

O Real Madrid está em segundo lugar na LaLiga, quatro pontos atrás do Barcelona, mas com um jogo a menos.

Veja também

BRASILEIRÃO Série A: quem fica e quem cai? Veja probabilidades de rebaixamento na última rodada