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Futebol

Ancelotti visita CT do Real e mira recuperar trio brasileiro antes de amistosos da seleção

Técnico da seleção brasileira aproveitou visita para acompanhar jogadores do clube merengue que estão no radar da CBF para amistosos

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Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileiraCarlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

O CT do Real Madrid contou com a presença de um velho conhecido na manhã desta quinta-feira, em Valdebebas.

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, e com um currículo de títulos importantes pelo gigante espanhol, reencontrou José Mourinho, atual treinador da equipe, e aproveitou a visita para acompanhar de perto os jogadores do clube merengue que estão no radar da CBF para os amistosos da equipe nacional.

Segundo a imprensa espanhola, o chefe italiano aproveitou a aparição para dedicar uma atenção especial aos atletas brasileiros que estão em estágio de recuperação.

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Os atacantes Endrick e Rodrygo, além do defensor Militão, vêm dando sequência ao tratamento e Ancelotti acompahou de perto essa evolução restando poucas semanas para a realização da próxima Data Fifa.

Entre o fim de setembro e início de outubro, o Brasil tem agendado três amistosos. Diante dos australianos, a seleção disputará dois jogos. O primeiro será no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.

Quatro dias depois, no dia 29, as seleções voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane. Na sequência, a seleção brasileira disputará um confronto inédito contra a Índia. A partida será realizada no dia 3 de outubro, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

O reencontro com o Real Madrid acontece depois de Ancelotti deixar o clube para mergulhar em seu primeiro trabalho à frente de uma seleção nacional.

Consagrado pelo seu trabalho nos clubes que comandou na Europa, o comandante liderou a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano, mas acabou sendo eliminado de forma precoce, nas oitavas de final, após ser derrotado pela Noruega.

Do trio, apenas Endrick esteve sob o seu comando no Mundial de seleções e mesmo assim foi pouco utilizado pelo treinador. Por causa das lesões, Rodrygo e Militão ficaram fora da competição.

Na visita, ele cumprimentou os jogadores do elenco e ainda teve uma conversa com o atacante Vini Jr como parte da preparação para a próxima convocação do time nacional, prevista para o dia 9 de setembro. O italiano vai convocar 26 jogadores que darão início ao novo ciclo do Brasil visando o Mundial de 2030.

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