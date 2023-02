Anderson Ceará volta a jogar pelo Santa e ganha elogios de Ranielle Ribeiro

A- A+

Após três jogos fora da lista de relacionados do Santa Cruz, o meia Anderson Ceará voltou a jogar. Mesmo com a derrota coral por 2x1 para o CRB, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste, o atleta teve o desempenho elogiado pelo treinador Ranielle Ribeiro, que enxergou uma retomada do “antigo Ceará”, após um período abaixo do ideal.



“Ceará é esse atleta. Desde a nossa chegada aqui no Santa foi esse o atleta que eu encontrei. Técnico, intenso, de um poder de decisão e definição muito bom. Quase que no final ele fez (o gol do empate), driblando dois jogadores, mas não achando o 'timing' certo para finalizar. Esse é o atleta que nós precisamos e que nós, como comissão técnica e a própria diretoria, estamos resgatando, dando a confiança que ele precisa para dar continuidade nessa jornada tão difícil que temos pela frente”, afirmou.



No jogo anterior, contra o Atlético/BA, Ranielle falou publicamente sobre os motivos que fizeram o meia perder espaço no Santa. “Sou muito verdadeiro sobre os atletas. Na condição do Ceará, ele não se encontra no nível físico e técnico que deveria. Principalmente físico. Isso era visível nos jogos e nos treinos. Relacionando Ceará, eu estava descredenciando outros que estavam na frente dele”, apontou, na ocasião.





Com a boa exibição diante do CRB, Ceará pode brigar por um espaço na equipe titular do Santa Cruz, já de olho no jogo contra o Retrô, domingo (25), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano.

