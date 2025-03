Anderson Daronco apitará Clássico das Multidões pela semifinal do Pernambucano

A- A+

Anderson Daronco (FIFA-RS) será o responsável por apitar o Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport, sábado (15), no Arruda, pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2025. Ele terá como assistentes Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Maira Mastella Moreira (FIFA-RS). No VAR, a responsabilidade ficará com Daniel Nobre Bins (FIFA-RS), tendo como AVAR Gilberto Castro Junior (PE).



No jogo da ida, na Ilha do Retiro, o Sport venceu por 2x0 e agora pode até perder por um gol de diferença que ainda assim avança para a final.

Já no domingo (16), às 16h, na Ilha do Retiro, Maguary e Retrô entram em campo para definir o outro finalista. A partida será comandada por Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG), com assistência de Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Master-BA) e Daniella Coutinho Pinto (FIFA-BA). O árbitro de vídeo será Tiago Nascimento (PE), auxiliado por Clóvis Amaral (PE).





