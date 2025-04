A- A+

FUTEBOL André, do Wolverhampton, pega celular de torcedor e grava comemoração de gol da vitória; veja vídeo Volante participou da jogada que Larsen marcou para garantir a virada por 2 a 1 contra o Ipswich

André, meia ex-Fluminense que defende a camisa do Wolverhampton, da Inglaterra, foi a loucura após o gol da vitória do clube no último sábado. Durante a comemoração, correu para torcida e pegou o celular de um fã na arquibancada.

Nas imagens, é possível ver o brasileiro vibrando com o gol de Jorgen Strand Larsen aos 38 minutos do segundo tempo.

Veja a comemoração:



André teve participação direta na jogada, já que deu o lançamento para Pablo Saravia, que cruzou de primeira para que Larsen pudesse marcar. A jogada fez com que o time virasse a partida contra o Ipswich.





No primeiro tempo, Delap abriu o placar para os rivais. Aos 27 da segunda etapa, Saravia empatou.

