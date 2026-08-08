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FUTEBOL André é desfalque do Corinthians contra Red Bull Bragantino por dores na coxa direita situação de André também é acompanhada pela diretoria por causa do mercado de transferências

O Corinthians terá o desfalque de André no confronto com o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante não participou do último treinamento antes da partida por causa de dores na coxa direita

André sentiu o problema durante a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. O resultado, porém, não foi suficiente para garantir a classificação do Corinthians. O jogador deixou o campo e iniciou tratamento no local.

O volante também não havia participado da atividade de sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Ele será submetido a exames para determinar a existência e a extensão de uma possível lesão muscular.

Sem André, Fernando Diniz deve escalar Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro no meio-campo. Alex Santana, que estava em transição física, voltou a treinar normalmente com o elenco e pode ser opção.

O Corinthians ocupa a nona posição do Brasileirão, com 29 pontos. Depois do duelo com o Bragantino, a equipe terá pela frente o Rosario Central, na quinta-feira, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

A situação de André também é acompanhada pela diretoria por causa do mercado de transferências. O volante está entre os jogadores que podem receber propostas nesta janela, e o Corinthians tem como meta arrecadar R$ 150 milhões com vendas para cumprir o orçamento da temporada.

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