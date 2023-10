A- A+

Jogos Pan-Americanos André e George vencem chilenos e vão disputar o ouro no Pan Brasileiros vão encarar os cubanos Alayo e Díaz, nesta sexta-feira (27)

Depois de Ana Patrícia e Duda, o Brasil garantiu mais uma dupla na final do vôlei de praia, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Os brasileiros André e George vão disputar o ouro depois de baterem os donos da casa, Estebán e Marco Grimalt, por 2 sets a 0. Parciais de 21x13 e 21x17. Pela frente, os representantes do Brasil vão encarar os cubanos Alayo e Díaz, às 19h, nesta sexta-feira (27).

O time brasileiro teve grande atuação no primeiro set. Com George se destacando defensivamente, não demorou para o Brasil abrir grande vantagem no duelo: 7 a 1. O Chile até tentou esboçar alguma reação, mas a dupla verde-amarela evitava qualquer aproximação, fechando o set em 21 a 13.

No set seguinte, apoiados pela torcida, o Chile passou a forçar mais as viradas de bola. Porém, parando em boas intervenções de George, não conseguiam ficar na frente no placar. Diante do equilíbrio, o Brasil abriu três pontos de vantagem, fazendo 14 a 11. Novamente os chilenos tentaram encostas, mas os brasileiros tiveram tranquilidade para fechar o confronto em 21 a 17, em bloqueio de André.

Veja também

Futebol Atleta do sub-17 do Náutico, sobrinho-neto de Ariano Suassuna recebe proposta do Cruzeiro