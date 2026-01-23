A- A+

FUTEBOL André Luiz, ex-Flamengo, entra no radar do Olympiakos após interesse frustrado do Benfica Atacante formado no time carioca pode disputar a Liga dos Campeões

O Olympiakos intensificou os esforços para contratar o atacante André Luiz e já definiu o brasileiro como prioridade máxima nesta janela de transferências, segundo informações da imprensa grega.

De acordo com o jornalista Nikos Kotsis, o Benfica não está mais na disputa pelo jogador, o que abriu caminho para o clube do Pireu avançar nas tratativas. A diretoria do Olympiakos, controlada pelo empresário Evangelos Marinakis, avalia acionar a cláusula de rescisão do atleta e mantém negociações em curso com o estafe do jogador.

Atualmente no Rio Ave, André Luiz é visto internamente como um nome capaz de elevar o nível ofensivo da equipe comandada por José Luis Mendilibar. O treinador espanhol estaria impressionado com as características do extremo e acredita que ele pode ter impacto imediato, além de oferecer ao brasileiro a chance de disputar a UEFA Champions League.





Formado nas categorias de base do Flamengo, onde foi revelado antes de seguir carreira em Portugal, André Luiz ganhou projeção no futebol europeu com atuações consistentes pelo Rio Ave, despertando interesse de clubes de maior porte.

O Benfica chegou a formalizar uma proposta de 12 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros em bônus por metas atingidas, mas a oferta acabou recusada pela equipe de Vila do Conde.

