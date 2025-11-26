A- A+

Futebol Andreas Pereira: anjo e demônio na final da Copa Libertadores "Já passou, isso são coisas normais. Sou profissional e não dou muita atenção a essas coisas", comentou o meio-campista, apesar de tudo, quando foi apresentado como dono da camisa 8 do Palmeiras

A lembrança da falha que custou ao Flamengo na final da Copa Libertadores de 2021 diante do Palmeiras perseguiu Andreas Pereira sem trégua: erro de domínio na saída de bola, gol de Deyverson e vitória do Verdão por 2 a 1 na prorrogação.

Andreas, de 29 anos, voltará a jogar neste sábado (29) a final do torneio continental. Palmeiras e Flamengo, de novo, estarão frente a frente, mas desta vez ele veste os núcleos do tempo paulista.

- "Já passei" -

"É o único jogador que é ídolo do Palmeiras sem ter jogado um jogo!": uma piada cruel se popularizou quando Andreas chegou ao tempo de Abel Ferreira no final de agosto, vindo do Fulham por 10,2 milhões de euros (R$ 63,4 milhões na cotação atual).

Como muitos torcedores do Palmeiras, um taxista de São Paulo disse uma frase célebre nas proximidades do Allianz Parque em uma conversa com a AFP, antes de um jogo do Campeonato Brasileiro.

A bola roubada por Deyverson na final, disputada em 27 de novembro de 2021 no Estádio Centenário, em Montevidéu, foi antecipada por um passe perigoso de David Luiz.

Andreas, no entanto, carregou toda a culpa.

Alvo da ira de torcedores do Flamengo, ele teve que começar a andar de carro blindado, segundo relatos em um podcast na Inglaterra.

"Já passou, isso são coisas normais. Sou profissional e não dou muita atenção a essas coisas", comentou o meio-campista, apesar de tudo, quando foi apresentado como dono da camisa 8 do Palmeiras.

“Quero mostrar o meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols e dando assistências, porque isso para mim é o mais importante”, prometeu então.

Depois do erro, Andreas voltou ao Manchester United, o que havia de especial ao Flamengo.

O Mengão foi campeão da Libertadores em 2022 ao vencer na final do Athletico-PR. No United, Andreas recebeu uma medalha de campeão por ter começado a temporada no elenco rubro-negro.

- Peça-chave -

Nascido em Duffel, na Bélgica, mas jogador da Seleção Brasileira, Andreas tem sido fundamental para o Palmeiras.

Fez 13 dos 16 jogos da equipe desde sua contratação, com dois gols marcados.

Esteve em campo em todos os jogos das quartas de final da Libertadores contra o River Plate (com uma assistência) e das semifinais contra a LDU.

Formado nas categorias de base do PSV Eindhoven e do United, ele chegou ao time com a missão de substituir o colombiano Richard Ríos, vendido para o Benfica depois da Copa do Mundo de Clubes.

- Foto de campeão? -

Embora as palavras de Andreas Pereira sugiram que ele havia superado uma dolorosa falha, seu reencontro com Deyverson no Brasileirão foi notícia.

Aconteceu em setembro, na vitória do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Fortaleza.

Andreas marcou dois gols.

"Encontro de profissionais (...). O que acontece em campo é uma coisa e fora é outra. Já passou, quero escrever minha história no Palmeiras", disse ele na entrevista coletiva após a partida.

Na verdade, Andreas não pode negar que gostou daquele momento.

Uma prova? Uma foto que participou nas redes sociais comemorando um de seus gols com Deyverson fora de foco ao fundo.

Talvez seja a hora de tirar o foco a final da Libertadores de quatro anos atrás para, desta vez, sair na foto como campeão.

