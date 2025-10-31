A- A+

Futebol Agora no Palmeiras, Andreas Pereira tenta redenção na Libertadores justamente contra Flamengo Passagem do meia pelo rubro-negro ficou marcada por erro que levou ao título alviverde, em 2021. Atleta diz que momento já ficou no passado

A final da Libertadores foi palco de um dos piores momentos da carreira do meia Andreas Pereira. Defendendo o Flamengo, em 2021, o jogador teve a infelicidade de falhar em gol que deu a vitória e o título ao Palmeiras, clube pelo qual atua hoje.

No próximo dia 29, ele reencontra o rubro-negro na mesma fase da mesma competição, com a chance de ter sua redenção. Flamengo e Palmeiras brigam pelo tetracampeonato da Libertadores no estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Em 2021, no estádio Centenário, em Montevidéu, Andreas recebeu passe de David Luiz, ficou sob pressão e acabou tropeçando ao tentar recuar para o goleiro Diego Alves, já na prorrogação. O atacante Deyverson roubou a bola e fez o gol que decretou o 2 a 1 para o Palmeiras. Assista no vídeo abaixo, a partir de 1m30s:



Altamente criticado após o erro, o jogador teve a passagem encerrada ao fim do empréstimo ao rubro-negro. Quatro anos depois, o status de sua carreira mudou completamente.

Hoje com 29 anos, o jogador chegou ao Palmeiras depois de quase três anos atuando de forma consistente e como referência técnica pelo Fulham, da Premier League. Depois de longo namoro com o Palmeiras, foi anunciado pelo clube no fim de agosto.



No Allianz Parque, já soma 13 jogos (11 como titular), com dois gols marcados e uma assistência. É uma peça importante no elenco de Abel Ferreira, que dá qualidade a saída de bola pelo meio e leva muito perigo nos chutes de média distância no último terço. Na quinta-feira, na goleada épica por 4 a 0 sobre a LDU que colocou o alviverde na final, foi escolhido pelo treinador para ser o primeiro homem no meio-campo e teve boa atuação.

Ao longo dos anos, Andreas já falou algumas vezes sobre o lance de 2021. Na última, em sua apresentação no Palmeiras, garantiu que deixou o momento para trás.

"Sobre o que aconteceu no passado, já passou. Isso são coisas normais, essas provocações são coisas de torcida. Eu não dou muita atenção. Sou profissional. Estou focado aqui [...] Acho que o que aconteceu ficou no passado para mim. Cheguei aqui nesse grande clube e quero escrever minha história a partir do próximo jogo que vai começar [...]", analisou.

