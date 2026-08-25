Andreas Pereira recebe um jogo a mais de suspensão e desfalca Palmeiras contra a LDU

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O meio-campista Andreas Pereira pegou dois jogos de suspensão na Libertadores e será desfalque no encontro de ida do Palmeiras contra a LDU, pelas quartas de final, no início de setembro. A Conmebol deve divulgar nesta quarta-feira, 26, o calendário de confrontos desta etapa da competição. A informação foi anunciada em primeira mão por Marcel Rizzo, colunista do Estadão.



O jogador foi expulso com cartão vermelho direto na ida das oitavas de final, contra o Cerro Porteño, no Nubank Parque, em 12 de agosto. Ele cumpriu a primeira partida de suspensão na volta, no dia 19, em Assunção, quando o Palmeiras venceu por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final.





No lance da expulsão, a arbitragem entendeu que, aos 27 minutos do segundo tempo, com o placar em 0 a 0 (terminaria empatado em 1 a 1), Andreas fez um movimento de tapa no braço de Jorge Morel, que tentava segurar seu avanço. O árbitro Gustavo Tejera aplicou o cartão vermelho sem consultar o VAR.



Ainda em campo, Andreas alegou não ter feito nada e, após a partida, o técnico Abel Ferreira criticou a decisão de Tejera. "Se o Andreas deu algum murro, teria que ser expulso, mas quando um jogador passa o jogo todo o agarrando e ele simplesmente tira a mão e leva o cartão vermelho, acho excessivo", disse.



A diretoria palmeirense cogitou enviar à Conmebol um pedido de anulação do cartão vermelho. Houve casos recentes em que solicitações semelhantes foram aceitas, como no caso do flamenguista Gonzalo Plata, mas o clube desistiu por entender que a expulsão de Andreas foi uma interpretação do árbitro e que o pedido dificilmente teria chance de prosperar.



A segunda partida de suspensão foi determinada quando o caso foi analisado pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol. Com base na súmula de Tejera, houve o entendimento de que o tapa para se desvencilhar foi intencional e, portanto, configurou uma leve agressão. Com isso, a pena foi ampliada: a automática mais um jogo.



O Palmeiras jogará em casa a primeira partida contra a LDU, na semana de 9 de setembro. Andreas poderá voltar ao time no segundo confronto, em Quito, na semana de 16 de setembro.

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