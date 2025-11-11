A- A+

Futebol Andrés Iniesta é investigado no Peru por suposta fraude de R$ 3,1 mil; entenda Ex-jogador do Barcelona é acusado de usar sua imagem para atrair empresários a investir em eventos que nunca ocorreram

O ex-jogador espanhol Andrés Iniesta, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela seleção da Espanha, está sendo investigado pelo Ministério Público do Peru por suposta fraude. Segundo as autoridades locais, o ex-meia teria lesado empresários peruanos em cerca de US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,1 milhões).

Segundo o jornal português A Bola, as acusações partem de uma queixa apresentada por um grupo de investidores contra a empresa Never Say Never (NSN) Barcelona e sua subsidiária NSN Sudamérica, ambas cofundadas por Iniesta para promover eventos esportivos e de entretenimento na América do Sul.

De acordo com os denunciantes, o prestígio do ex-jogador teria sido usado como “isca” para captar recursos que seriam aplicados em partidas de futebol e shows — a maioria deles jamais realizados. Apenas um dos seis eventos previstos chegou a ocorrer, e a empresa acabou declarando falência sem restituir o dinheiro investido.

Um dos empresários afetados, Emilio Lozano, afirmou que o grupo ficou sem qualquer retorno. — Nunca se responsabilizaram por nada, embora dissessem que o fariam — declarou. As autoridades suspeitam que parte dos valores arrecadados no Peru tenha sido transferida para contas no exterior.

Por outro lado, fontes próximas a Iniesta disseram à emissora espanhola laSexta que tanto o jogador quanto a NSN foram vítimas de má gestão local. Segundo essas fontes, a filial peruana foi entregue “a pessoas que não eram as adequadas” e que acabaram prejudicando o negócio.

Em nota oficial, a empresa negou “de forma categórica as acusações” e afirmou confiar na Justiça peruana. “Lamentamos a divulgação mal-intencionada de informações que buscam se aproveitar da imagem de uma figura pública”, diz o comunicado.

Veja também