Andrey mira novo ciclo na seleção com Ancelotti após ficar fora da Copa: "Muito confiante"

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A frustração de ter ficado fora da Copa do Mundo já faz parte do passado. Presente nas duas convocações feitas pelo técnico Carlo Ancelotti neste processo de reformulação da seleção brasileira após o mundial, o meio-campista Andrey concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (12) e comentou sobre essa nova etapa da carreira.



"Para ser sincero, me sinto muito confiante. Esta nova trajetória é muito importante para todos e também para mim, porque tenho apenas 22 anos. Quando falamos da seleção brasileira, isso é muito importante porque sempre sonhei com este momento", afirmou o jogador direto de Singapura, onde a equipe nacional está concentrada para os dois jogos da Data Fifa de novembro.





Versátil, o atleta revelado pelo Vasco abriu possibilidades para atuar em mais de uma posição e se colocou à disposição do treinador neste período de testes. "Eu me sinto muito à vontade jogando como primeiro volante, mas posso jogar mais à frente. Onde o mister precisar, vou estar sempre fazendo o meu melhor", comentou o jogador do Manchester United.



A fase de transição da seleção fez Andrey reencontrar companheiros da base do Vasco. Segundo ele, a proximidade com nomes como Marlon Gomes e Rayan deixa o ambiente ainda mais descontraído, o que facilita a adaptação.



"É motivo de muito orgulho, não só por mim, mas pelos meus companheiros, Marlinho e Rayan. Marlinho e eu moramos juntos no alojamento, crescemos juntos desde a base (no Vasco). O Rayan nem se fala. Mesmo com a diferença de idade de dois anos, sempre assistia a ele jogar e ele via os meus jogos.



Em meio à preparação liderada por Ancelotti, a seleção faz os ajustes finais para os dois amistosos que serão realizados no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro desafio é neste no sábado (14), diante do o Japão, às 7h15 (horário de Brasília). O segundo compromisso está marcado para a terça-feira (17) às 7h (horário de Brasilia), contra os donos da casa.

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