Andrey Rublev, atual campeão, é eliminado na primeira rodada em Monte Carlo

O tenista russo Andrey Rublev, número 6 do mundo e campeão do torneio no ano passado, perdeu em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo para o australiano Alexei Popyrin (número 46), que venceu por um duplo 6x4.

Na próxima rodada, Popyrin, que nunca passou da segunda rodada no Principado, enfrentará seu compatriota Alex De Miñaur (número 11), que derrotou o holandês Tallon Griekspoor (número 26) por 2x6, 6x2 e 6x3.

Rublev teve duas chances de quebrar o saque no início da partida, mas não as converteu e Popyrin reagiu para ficar em vantagem por 3x1 no primeiro set, uma vantagem que ele manteve até vencer o primeiro set.

No segundo set, Popyrin conseguiu a quebra no nono game para ficar com 5x4 e sacar para fechar a partida.

Rublev ainda teve uma oportunidade para empatar em 5x5 e prolongar o jogo, mas cometeu um erro na rede e acabou perdendo a partida.

Também nesta quarta-feira (10), o italiano Lorenzo Sonego (número 57), que entrou no quadro principal após a desistência do espanhol Carlos Alcaraz (número 3), lesionado no antebraço direito, avançou para a terceira rodada ao vencer por 6x4 e 7x5 o canadense Felix Auger-Aliassime (número 35).

O argentino Francisco Cerúndolo (número 22) não conseguiu superar o russo Karen Khachanov (número 17) e perdeu em três sets, por 4x6, 6x4 e 6x3.

Resultados da jornada do torneio de tênis de Monte Carlo

Individuais masculinos - Segunda rodada:

Alex De Miñaur (AUS/número 11) derrotou Tallon Griekspoor (NED) 2x6, 6x2, 6x3

Alexei Popyrin (AUS) venceu Andrey Rublev (RUS/número 6) 6x4, 6x4

Lorenzo Sonego (ITA) venceu Felix Auger-Aliassime (CAN) 6x4, 7x5

Karen Khachanov (RUS/número 15) venceu Francisco Cerúndolo (ARG) 4x6, 6x4, 6x3

