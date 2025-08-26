A- A+

Jiu-Jitsu Andreza Muniz disputa Mundial de Jiu-Jitsu e busca título em Las Vegas Atleta pernambucana tetracampeã brasileira quer ampliar legado no cenário internacional

A pernambucana Andreza Muniz, da equipe Andrade Team, será uma das representantes do Brasil no Campeonato Mundial Master de Jiu-Jitsu 2025, promovido pela IBJJF. O torneio acontece entre os dias 28 e 30 de agosto, no Westgate Las Vegas Resort & Casino, em Las Vegas, Estados Unidos.

Conquistas

Andreza vai competir na categoria peso pena, Master 3, levando para os tatames um currículo de respeito: tetracampeã brasileira, campeã mundial e dona de mais de 70 títulos regionais. Reconhecida pela consistência e competitividade, ela se consolidou como um dos principais nomes do Jiu-Jitsu pernambucano.

Determinada a ampliar sua trajetória vitoriosa, Andreza destacou a emoção de levar a bandeira do estado para um dos maiores palcos do esporte. “Representar Pernambuco em um evento de tamanha importância é uma honra. Estou focada e determinada a trazer mais essa conquista e mostrar a força do Jiu-Jitsu nordestino nos tatames internacionais”, afirmou.

O Mundial Master de Jiu-Jitsu é considerado o maior torneio do mundo para atletas veteranos. Reunindo competidores de diferentes países, o evento é uma vitrine internacional do esporte e contempla disputas tanto no Gi (com kimono) quanto no No-Gi (sem kimono).

Serviço

Evento: Campeonato Mundial Master de Jiu-Jitsu 2025

Data: 28 a 30 de agosto de 2025

Local: Westgate Las Vegas Resort & Casino – Las Vegas, Nevada, EUA

Atleta: Andreza Muniz (Andrade Team – Pernambuco)

Categoria: Faixa Marrom | Peso Pena | Master 3

Transmissão: FloGrappling (plataforma oficial da IBJJF)

*Com informações de assessoria

