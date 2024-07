Andy Murray não se recupera de lesão e está fora de Wimbledon

A- A+

O veterano tenista britânico Andy Murray, de 37 anos e atual número 113 do mundo, não se recuperou a tempo de sua última lesão e não vai participar da chave de simples do torneio de Wimbledon, anunciou o jogador nesta terça-feira (2).

"Infelizmente, e apesar de trabalhar muito duro na recuperação desde sua cirurgia, há uma semana, Andy tomou a difícil decisão de não jogar este ano", diz o comunicado da agência que representa o tenista.

Murray, que nesta terça deveria estrear contra o tcheco Tomas Machac, continua no torneio de duplas, ao lado de seu irmão Jamie.

Bicampeão de Wimbledon (2013 e 2016), Andy Murray passou por uma cirurgia nas costas depois de abandonar o ATP 500 de Queen's na segunda rodada e virou dúvida para o Grand Slam londrino desde então.

"Ele está profundamente decepcionado" por não jogar na chave de simples, mas "está muito motivado para competir em Wimbledon pela última vez", junto com seu irmão, acrescentou a nota.

O britânico, que também é bicampeão olímpico (2012 e 2016), vive um ano complicado: lesionou o tornozelo no final de março no Masters 1000 de Miami e levou dois meses para voltar às quadras, no ATP 250 de Genebra.

Murray, que joga com uma prótese metálica no quadril há vários anos, deu a entender no início de 2024 que esta seria sua última temporada em atividade.

O veterano tenista foi incluído na equipe britânica que vai participar dos Jogos Olímpicos de Paris, embora ele próprio tenha afirmado não ter "100% de certeza" de poder competir devido aos problemas físicos.

