Tênis Andy Murray revela que deve se aposentar no meio do ano Ex-número um do mundo ainda pretende disputar os Jogos Olímpicos de Paris

O tenista britânico Andy Murray, ex-número 1 do mundo, anunciou que deve se aposentar no meio do ano, em entrevista após sua eliminação no ATP 500 de Dubai, nesta quarta-feira (28).

Murray, de 36 anos e atualmente na 67ª posição do ranking da ATP, venceu apenas dois dos oito jogos que fez nesta temporada. Em Dubai, foi derrotado na segunda rodada pelo francês Ugo Humbert, com parciais de 6-2 e 6-4.

Incomodado com a pergunta sobre seu futuro - "perguntam isso depois de todos os jogos" -, o tenista disse que não falaria mais sobre o assunto até "chegar a hora de parar".

"Mas sim, não pretendo jogar depois deste verão [do hemisfério norte, que começa em junho]", acrescentou.

Murray, que desde 2019 joga com uma prótese metálica no quadril, afirmou que gostaria de participar de Roland Garros, no final de maio. Ele não disputa o torneio francês desde 2020.

O jogador britânico também disse que irá tentar participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que serão disputados depois de Wimbledon. Ele foi medalha de outro nos torneios de simples dos Jogos de Londres 2012 e Rio 2016.

"Gosto do torneio, mas para ir bem nos Jogos Olímpicos tenho que jogar torneios no saibro", ressaltou Murray, já que a competição olímpica acontecerá nas instalações de Roland Garros.

Número 1 do mundo entre 2016 e 2017, Andy Murray acumulou 46 títulos na carreira, três deles de Grand Slam: US Open em 2012 e Wimbledon em 2013 e 2016.

