Anfitrião Catar vence Líbano na abertura da Copa da Ásia

O anfitrião Catar começou com o pé direito a Copa da Ásia, com uma vitória por 3x0 sobre o Líbano no jogo de abertura, disputado nesta sexta-feira (12), em Doha.

Akram Afif marcou duas vezes, nos acréscimos de cada tempo (45' e 90'+6). O outro gol foi obra de Almoez Alia, de cabeça (56').

Esta boa vitória é, sem dúvida, um melhor começo do que o da Copa do Mundo de 2022, em que a seleção catari, também anfitriã, perdeu para o Equador (2x0) no jogo de abertura. A equipe acabou eliminada na fase de grupos.

No Mundial do ano passado também foram marcantes as imagens dos torcedores deixando as arquibancadas antes do final da partida, o que também aconteceu nesta ocasião.

O estádio estava praticamente lotado no início da partida, com mais de 80 mil espectadores, mas ao longo do segundo tempo uma parcela significativa se retirou.

A primeira rodada do Grupo A da Copa da Ásia será completada no sábado, com o jogo entre China e Tajiquistão. Nesse mesmo dia, serão disputadas as duas partidas da primeira rodada do Grupo B: Austrália x Índia e Uzbequistão x Síria.

