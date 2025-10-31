A- A+

FUTEBOL Angola paga R$ 76 milhões para levar Messi e a seleção argentina a amistoso em Luanda Jogo marcará os 50 anos da independência do país africano e contará com a atual campeã mundial em campo

A seleção argentina disputará um amistoso em Luanda, capital de Angola, em meados de novembro, em comemoração aos 50 anos da independência do país africano. A partida histórica marca a primeira visita da tricampeã mundial ao território angolano — e tem um custo alto para os anfitriões.

Segundo o portal Sport News Africa, o governo de Angola pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 76 milhões) à Associação de Futebol da Argentina (AFA) para garantir a presença de Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez e outras estrelas.





Outras seleções, como o Marrocos, chegaram a manifestar interesse em enfrentar os argentinos, mas o valor oferecido por Angola — que outros veículos, como a DW, estimam entre 5 e 12 milhões de euros (R$ 32 a R$ 76 milhões) — foi determinante para fechar o acordo.

O técnico Lionel Scaloni deve aproveitar o amistoso para testar novos nomes, como Valentín Barco, Máximo Perrone, Nico Paz e Franco Mastantuono, que buscam espaço na equipe visando a Copa do Mundo de 2026.

