A- A+

FUTEBOL Aníbal Moreno se torna vilão em momentos decisivos do Palmeiras na temporada Por todos os erros cometidos no último ano, Palmeira dá sinais de que pretende correr atrás de outro volante para o ano de 2026

O volante Aníbal Moreno voltou a cometer erro capital que comprometeu o Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. Nesta terça-feira (25), o argentino fez pênalti em Carlos Vinícius que resultou no segundo gol do Grêmio na vitória por 3 a 2, em Porto Alegre, em jogo válido pela 35ª rodada.

Com a derrota no Sul e o empate do Flamengo com o Atlético-MG por 1 a 1, em Belo Horizonte, os cariocas ampliaram a vantagem na liderança em um ponto (75 a 70 na tabela) e estão a um triunfo da taça. Mas esta não foi a primeira vez que Aníbal, que chegou ao clube paulista em 2023, falhou em momentos decisivos nesta temporada.

No jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, o volante foi expulso depois de acertar uma cabeçada em José Martínez. Com um jogador a menos, o time de Abel Ferreira, que precisava de uma vitória por dois gols para avançar de fase, acabou sendo derrotado por 2 a 0 e deu adeus à competição.

Na derrota da equipe palmeirense contra o Flamengo por 3 a 2, pela 29ª rodada do Brasileirão, na chamada "final antecipada", o argentino errou na saída de bola que deu origem ao terceiro gol do time rubro-negro.

Por todos os erros cometidos em 2025, o jogador virou uma espécie de vilão da temporada do time alviverde. Além disso, pela sequência de falhas capitais, o Palmeiras já demonstra a intenção de ir atrás de outro volante para 2026. O objetivo do clube é buscar um jogador para esta posição para compor o elenco nas disputas do próximo ano.

Apesar do histórico recente negativo, Abel Ferreira contará com Aníbal Moreno para a decisão da Libertadores, no próximo sábado (29), às 18h, quando o Palmeiras contra o Flamengo, no jogo mais importante da temporada. A partida será disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Veja também