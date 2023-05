A- A+

Champions League Anitta é confirmada como atração na final da Champions League entre City x Inter de Milão A brasileira vai se apresentar ao lado do nigeriano Burna Boy

A brasileira Anitta foi confirmada, nesta quarta-feira (24), como uma das atrações da final da Champions League. A Uefa, organizadora do evento, anunciou que a cantora vai se apresentar ao lado do nigeriano Burna Boy antes do jogo.

A final da Liga dos Campeões será disputada entre Manchester City e Inter de Milão, no dia 10 de junho, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul.

Anitta já participou de shows antes de finais esportivas. Em 2019 e 2021, a cantora se apresentou nas decisões da Libertadores, no Peru e Uruguai, respectivamente.

Confira as últimas atrações das finais da Champions League:

2017: Black Eyed Peas

2018: Dua Lipa

2019: Imagine Dragons

2021: Selena Gomez

2022: Camila Cabello

2023: Anitta e Burna Boy.

Veja também

ONU ONU denuncia ataques racistas contra Vini Jr na Espanha