Aniversariante do dia, pernambucana Carol Santiago fatura ouro no 50m livre S12

A pernambucana Carol Santiago segue empilhando conquistas no Mundial de Natação Paralímpica, na Inglaterra. Nesta quarta (2), no dia em que completou 38 anos de idade, a brasileira recebeu um presente inesquecível ao bater o recorde mundial na classificatória e se consagrar campeã nos 50m livre S12.



"Estou muito feliz. Essa prova era minha favorita. Treinei bastante para chegar aqui e bater esse recorde. Tudo isso no dia do meu aniversário. Confesso que fiquei apreensiva para não perder a concentração, mas deu tudo certo e foi um presentão", afirmou a nadadora



Mais cedo, Carol tinha batido o recorde na classificatório com o tempo de 26s65, superou sua própria marca, de 26s68, estabelecida no World Series de Lignano, Itália, em março deste ano. Além do ouro nos 50m livre S1, a pernambucana ficou no topo do pódio nos 100m costas e borboleta.



