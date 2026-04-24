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FUTEBOL Aniversariante do dia, Estêvão completa 19 anos em meio à aflição com lesão que pode tirá-lo da Copa Fenômeno no Chelsea, jogador brasileiro faz mais um ano de vida nesta sexta-feira, seis dias após machucar a coxa direita em derby

O brasileiro Estêvão vive um dilema em meio ao aniversário. Completando os 19 anos nesta sexta-feira, o ponta do Chelsea-ING teve sua comemoração ofuscada por uma lesão grau 4 na coxa direita, que pode deixá-lo de fora da Copa do Mundo, que começa em junho.

De acordo com o colunista do Globo Diogo Dantas, o atacante viaja ao Brasil nos próximos dias e deixou alinhado com o Chelsea que vai iniciar no seu país o tratamento conservador da grave lesão na coxa direita para tentar ir ao Mundial. Já está descartado, porém, qualquer cirurgia, para dar a Estêvão alguma chance de ir ao Mundial depois de uma lesão que provocou a ruptura quase total do músculo da coxa.

O possível desfalque do jogador não causaria apenas a perda pessoal de realizar um sonho na vida do atleta, como também causaria um impacto coletivo. Estêvão é o artilheiro do Brasil desde a chegada de Carlo Ancelotti e lidera números de participações em gols da equipe.





O atacante balançou as redes cinco vezes em sete jogos sob o comando do italiano. Ele também é o jogador com maior número de finalizações no gol neste período (seis) e cruzamentos certos (seis). Os dados são do Sofascore.

Estêvão entre todos os jogadores da seleção com Ancelotti

1° em gols: 5

1 em participações em gols: 5

1º em finalizações no gol: 6

1º em cruzamentos certos: 6

A lesão provavelmente encerra a temporada de estreia de Estêvão no Chelsea. Em 36 jogos, o atacante brasileiro ex-Palmeiras marcou oito gols e deu quatro assistências, sendo três gols em sete partidas da Liga dos Campeões.

Pelo Palmeiras, Estêvão disputou 82 partidas, marcou 26 gols e deu 15 assistências. Ele fez sua estreia na última rodada do Brasileirão de 2023 e, na última temporada, se tornou o jogador de 17 anos com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro, superando Neymar.

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