ANMPE abre inscrições para 25º Torneio da Amizade de natação master em Pernambuco

A Associação de Nadadores Master de Pernambuco (ANMPE) abriu as inscrições para o 25º Torneio da Amizade de natação master em Pernambuco. A competição será realizada no dia 2 de março, às 16h, na piscina da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), localizada no bairro das Graças, no Recife.

O Torneio da Amizade contará com cinco provas individuais - medley, costas, borboleta, peito e livre - e com o revezamento. A competição será dividida em duas categorias, sendo o master feminino e o master masculino, ambos a partir de 25 anos.

Os três primeiros colocados de cada prova irão receber uma medalha após o término da competição. Além disso, o melhor índice técnico do torneio, masculino e feminino, serão premiados com um troféu.

Segundo o presidente da ANMPE, Rafael Mendes, o Torneio da Amizade marcará de forma "emblemática" a abertura das competições de natação master em Pernambuco.

INSCRIÇÕES - As inscrições para as provas individuais e revezamento podem ser feitas até dia 26 de fevereiro. O atleta deve acessar o site da ANMPE, preencher os dados e efetuar o pagamento. Para os sócios da ANMPE, a inscrição custa R$ 50,00 e o valor por prova individual R$ 35,00. Já para os não-sócios, o valor do Torneiro é de R$ 150,00, podendo escolher até duas provas individuais. Os atletas da categoria pré-master (a partir de 25 anos) e os iniciantes, pagarão o mesmo valor do sócio ANMPE e não precisam pagar anuidade.

ANUIDADE – Para os interessados em se associar, o valor da anuidade de 2024 é de R$ 60,00. No plano, o sócio terá desconto nas seis competições realizadas durante o ano pela ANMPE, além de pontuar para o troféu eficiência que premia os melhores nadadores durante o ano.



