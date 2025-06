A- A+

Esportes Ansiedade atrapalha Estêvão nos EUA antes de deixar Palmeiras: 'Me imagino jogando na Europa' Segundo o jovem, é a família - seu pai e sua mãe - os responsáveis por deixarem seus pés no chão e sua cabeça ainda no Palmeiras

Estêvão, de quem se espera muito, tem tido atuações discretas no Mundial de Clubes. Um dos problemas é a ansiedade. Vendido desde o ano passado ao Chelsea, ao qual se apresenta depois da competição disputada nos Estados Unidos, o atacante de 18 anos disse ser difícil não pensar no time inglês e no que viverá na Inglaterra na próxima temporada.

"É muito difícil me manter focado aqui (no Palmeiras)", admitiu o jogador, após o empate por 2 a 2 com o Inter Miami que fez o Palmeiras passar na liderança do Grupo A e, assim, se livrar do Paris Saint-Germain. O rival nas oitavas será o Botafogo. "É um sonho que vou realizar, mas sabendo que tenho que focar aqui. Não é fácil, quanto mais perto chega, a ansiedade vai batendo, o frio na barriga também", acrescentou Estêvão.

Segundo o jovem, é a família - seu pai e sua mãe - os responsáveis por deixarem seus pés no chão e sua cabeça ainda no Palmeiras, ainda que seja impossível não projetar como será sua carreira no Chelsea. "É difícil porque você se imagina lá jogando na Europa, com vários outros jogadores, com tudo que representa a Europa. É um sonho meu", argumentou o atleta.

O paulista de Franca foi negociado com o Chelsea em operação que pode chegar a 61,5 milhões de euros. Foi, à época, a maior venda da história do futebol brasileiro. "Eles (pais) que me cobram pra ter a cabeça aqui. Estou tentando focar ao máximo porque sei que tenho que entregar pelo Palmeiras", continuou. "Estou tentando focar ao máximo pra sair daqui bem, pela porta da frente."

O atacante palmeirense enfrentou Lionel Messi pela primeira vez e, ao contrário do ídolo, não esteve bem em campo. Viveu noite discreta e mais assistiu ao astro argentino jogar do que produziu. No fim do primeiro tempo, ele saiu rápido para cumprimentar o seu ídolo no túnel em direção ao vestiário.

Ele e o elenco do Palmeiras dormiram em Miami e voltam nesta terça-feira a Greensboro, cidade-base do time na Carolina do Norte. Haverá um treino regenerativo - sem a presença da imprensa - no hotel onde estão hospedados.



Veja também