Sport "Ansioso" antes de acerto com o Sport, Riquelme evita comentar motivo de saída do Vasco Sem atuar desde 2022 por conta de lesão de LCA, lateral-esquerdo se diz pronto para ajudar o Leão

Tratado como uma das principais joias reveladas pelo Vasco nos últimos anos, o lateral-esquerdo Riquelme foi apresentado de forma oficial pelo Sport na manhã desta quarta-feira (10), ao lado do goleiro Thiago Couto e do meia Pedro Vilhena, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. Aos 21 anos, o jovem vai defender o Leão por empréstimo até o fim da temporada. Feliz com o acerto, ele comentou a lesão que sofreu em 2022 e evitou entrar em detalhes sobre o motivo de sua saída da equipe cruzmaltina.

"Eu vinha jogando em 2022, tendo uma sequência, mas infelizmente tive a lesão de LCA - ligamento cruzado anterior -. Depois disso, fiquei oito meses fora. Porém, estou recuperado e não sinto mais nada sobre o joelho, nem parece que me lesionei. Venho para ajudar o Sport, e sobre a saída do Vasco, não quero comentar. Só eu e minha família sabemos o que passamos lá", salientou o novo camisa 45 leonino.

Com toda formação de base realizada no Vasco e com contrato até 2026 com os cariocas, Riquelme está vivendo sua primeira experiência longe do clube de São Januário, e disse que estava ansioso para o acerto com o Sport. Neste primeiro momento, o atleta está morando no alojamento do CT.

"Eu estava ansioso, sentindo falta de respirar novos ares. Conversei com o Kaio Jorge, ele falou que eu poderia vim de olhos fechados, o Sport é um clube gigantesco. Estou ansioso e motivado para sentir o calor da torcida e poder ajudar o Sport", relatou.

"Tem sido uma experiência incrível. Eu tenho ficado no alojamento, e estava caminhando esses dias e lembrando do tempo que ficava alojado na base. Fiquei impressionado com a estrutura do Sport, com o que eles oferecem aqui", finalizou.

