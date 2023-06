A- A+

Santa Cruz Ansioso para ter torcida a favor, Emerson Souza pede "maturidade" para Santa Cruz na Série D Volante estreou no final de semana, no empate em 2x2 com o Nacional

Anunciado na última quinta-feira (25) como reforço do Santa Cruz, o volante Emerson Souza voltou a falar para a torcida tricolor nesta terça-feira (30). Depois de estrear no empate em 2x2 com o Nacional de Patos, na Paraíba, o cabeça de área vive a expectativa de atuar com a torcida a favor, no Arruda. Atuando pelo Sampaio Corrêa no Nordestão deste ano, disse ter ficado impressionado com o apoio dos tricolores.

"Joguei contra na Copa do Nordeste, ali tinha umas 15 mil pessoas e já foi um ambiente hostil de jogar contra. Depois, no último jogo em casa, com 30 mil, foi um dos motivos por eu estar aqui hoje. Espero que no próximo jogo tenha muito mais torcida para eu viver isso do meu lado. Contra, foi complicado jogar, então, espero que seja ao meu favor", enfatizou.

Diante do Nacional, Emerson entrou no jogo na volta do intervalo. Na oportunidade, o Santa Cruz esteve perto de conseguir o resultado positivo. No entanto, jogando com um a mais, o Tricolor cedeu o empate nos minutos finais. Visando o confronto com o Sousa, o volante espera que a equipe demonstre mais maturidade durante as partidas, no intuito de não voltar a frustrar os torcedores.

"Para nós foi um resultado negativo, como se fosse uma derrota. Infelizmente, são coisas do futebol, acontece. Esperamos que não aconteça mais. Faltou maturidade, um pouco mais de experiência em saber lidar com o resultado", detalhou.

