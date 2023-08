Ansu Fati deixa o Barcelona por empréstimo para o Brighton, da Inglaterra

Ansu Fati não voltará a vestir a camisa do Barcelona nesta temporada. O atacante jogará emprestado ao Brighton até junho de 2024. A ambição de desfrutar de mais minutos e ter um protagonismo maior levou à saída do jovem de 20 anos. A informação foi confirmada pelo especialista em transferências Fabrizio Romano.

Ansu Fati will travel to England in less than 1h to complete his loan move to Brighton — as #BHAFC will cover 80% of his salary.



Agreement reached yesterday night as revealed, now time to formally complete the move from Barça.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/SiGcGlpwSc