FUTEBOL Antes de fechar com o Flamengo, Paquetá foi alvo de Aston Villa e Tottenham Brasileiro optou por voltar ao país apesar do interesse da Premier League

O meio-campista Lucas Paquetá está perto de retornar ao Brasil para defender o Flamengo, mas o caminho até o acerto passou por tentativas de clubes da Premier League.

Antes do avanço rubro-negro, Aston Villa e Tottenham Hotspur manifestaram interesse no jogador, que tem contrato com o West Ham United até 2027, afirmou o jornal inglês Talk Sport.

Aos 28 anos, Paquetá avalia que é o momento de voltar ao país natal após três temporadas e meia no futebol inglês. Mesmo com sondagens internas na Inglaterra — e uma proposta do Aston Villa que chegou à casa de 47 milhões de libras em janela anterior — o brasileiro priorizou o retorno ao clube que o revelou.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Paquetá já tem acordo contratual com o Flamengo, que negocia com o West Ham a transferência definitiva. O clube carioca está disposto a pagar 40 milhões de euros, cerca de R$ 251 milhões, valor que atende à necessidade dos ingleses de fazer caixa.

No West Ham, o técnico Nuno Espírito Santo gostaria de manter o meia ao menos até o fim da temporada europeia. A equipe ocupa a 18ª colocação da Premier League, dentro da zona de rebaixamento, e vê em Paquetá uma peça-chave para a reação.

O brasileiro, por sua vez, já igualou sua melhor marca de gols no clube: são quatro gols na liga — mesmo número de cada uma das três temporadas anteriores — além de cinco gols e uma assistência em 19 jogos na temporada, ficando atrás apenas do capitão Jarrod Bowen em gols.

A saída, contudo, vinha sendo tratada como questão de tempo desde que Paquetá foi inocentado, em julho de 2025, das acusações de manipulação de resultados investigadas pela federação inglesa.

Na ocasião, o jogador declarou gratidão ao West Ham pelo apoio durante o processo e optou por permanecer por lealdade, mesmo com o interesse do Flamengo via empréstimo — proposta rejeitada pelos Hammers.

Agora, com a janela se encerrando em 31 de janeiro, o brasileiro pressiona pela conclusão do negócio e chegou a pedir para não atuar em compromisso recente, segundo a imprensa britânica.

Contratado em agosto de 2022 junto ao Lyon por 61,63 milhões de euros, incluindo variáveis, Paquetá soma 23 gols pelo West Ham e caminha para fechar o ciclo na Inglaterra.

