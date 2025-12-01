A- A+

Futebol Sport: antes de inscrição de chapa, Branquinho terá novo encontro com Luciano Bivar Ideia do candidato é fortalecer ainda mais laços com a oposição do clube

A duas semanas para a disputa das eleições do Sport, Severino Otávio, o Branquinho, segue se reunindo com lideranças, com o objetivo de unir forças para o pleito do próximo dia 15. Após encontro com ex-dirigentes do clube nesta segunda-feira (1º), o candidato tem conversa marcada com Luciano Bivar para esta terça-feira (2).

Nesta segunda troca de ideias com o também ex-presidente, o objetivo de Branquinho é fortalecer ainda mais uma costura política em torno da oposição do clube. Na quinta-feira (4), um encontro com membros da chapa vai bater o martelo sobre os cargos de cada nome escolhido.

Presidente entre 2003 e 2004, Branquinho já declarou não abrir mão também de montar toda estrutura do departamento de futebol para 2026, em caso de volta à cadeira do Executivo depois de duas décadas.

Eleição

A eleição do Sport será realizada para escolher os substitutos dos atuais chefes do Executivo: o presidente Yuri Romão e o vice Raphael Campos. Ambos renunciaram ao cargo na última semana e seguem no clube até o próximo dia 12. Os novos escolhidos ficam à frente do Rubro-negro até o fim de 2026, em mandato-tampão.

O registro de chapas na Secretaria da Presidência teve início nesta segunda-feira (1º) e segue até a próxima sexta (5).

Para participar do pleito, o sócio deverá estar adimplente com as mensalidades associativas até outubro de 2025. A data limite para regularização de alguma pendência encerrou no último domingo (30).

