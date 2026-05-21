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FUTEBOL Antes de Lucas Paquetá, Ilha de Paquetá já teve representante em Copa do Mundo com a Arábia Saudita Técnico Marcos Paquetá comandou seleção saudita no Mundial de 2006

A convocação de Lucas Paquetá para a Copa do Mundo de 2026 recolocou a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, no mapa do futebol mundial. Mas o meia do Flamengo não será o primeiro representante do tradicional bairro carioca em um Mundial.

Vinte anos antes, em 2006, outro “Paquetá” já havia marcado presença em uma Copa do Mundo: o técnico Marcos Paquetá, que comandou a Seleção da Arábia Saudita no torneio disputado na Alemanha.

Apesar do sobrenome e da origem em comum, Marcos Paquetá não possui parentesco com Lucas. O treinador trabalhou nas categorias de base do Flamengo, do Fluminense e também da seleção brasileira.





O desempenho o levou ao futebol asiático e, posteriormente, ao comando da Arábia Saudita na Copa de 2006. Naquele Mundial, os sauditas empataram com a Seleção da Tunísia e perderam para Seleção da Ucrania e Seleção da Espanha, sendo eliminados ainda na fase de grupos.

Agora, duas décadas depois, a Ilha de Paquetá volta a ter um representante no principal torneio do futebol mundial — desta vez dentro de campo. Lucas Paqueta disputará sua segunda Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O meia já esteve no elenco brasileiro no Catar, em 2022, quando defendia o West Ham United.

Hoje de volta ao Flamengo, clube onde foi revelado, Paquetá vive temporada de reconstrução pessoal e esportiva após retornar ao futebol brasileiro no início de 2026.

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