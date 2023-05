Antes de Santa x Campinense, vândalos protagonizam correria em frente à Ilha do Retiro; veja

A partida entre Santa Cruz e Campinense, neste domingo (21), é no Arruda. Contudo, em frente à Ilha do Retiro, o cenário foi de muita confusão antes da bola rolar pela Série D.

Integrantes de torcidas organizadas de Sport, da Cobra Coral e do clube paraibano provocaram muita correria nas ruas da capital pernambucana.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o confronto entre os vândalos. Veja abaixo:

Confronto de uniformizadas de Santa e Sport em frente a Ilha do Retiro, agora há pouco. reprodução WhatsApp pic.twitter.com/MQRrtU07sU — Renato Barros (@renatorbarros) May 21, 2023

Clientes do Boi e Brasa da Ilha do Retiro aterrorizados com briga de Uniformizadas de santa e sport em frente à Ilha do Retiro. Vidros do restaurante teriam sido depredados pic.twitter.com/FHX7GyCJ3y — Renato Barros (@renatorbarros) May 21, 2023