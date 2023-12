A- A+

Futebol Internacional Antes de se apresentar ao Barcelona, Vitor Roque se casa no civil em cerimônia íntima Atacante já havia casado com Dayane em outubro, mas união foi oficializada na última segunda-feira (11)

Contratado desde julho pelo Barcelona, o atacante Vitor Roque, ex-Athletico, já está de malas prontas para se mudar para a Espanha. Mas antes, o jogador de 18 anos, teve tempo de expressar seu amor e oficializou a união com sua esposa Dayane Lins. O casamento no civil foi realizado no cartório em Curitiba, na última segunda-feira.

Em outubro deste ano, o atacante Vitor Roque já havia aproveitado o período longe dos gramados, por conta de uma lesão no tornozelo, para casar com a estudante Dayana Lins em Maraú, na Bahia. Lá no Nordeste, eles noivaram e imediatamente casaram, em uma cerimônia bastante privada, inclusive, sem festa.

Quase dois meses depois, Vitor Roque voltou aos gramados, finalizou a temporada no Athletico e, enfim, oficializou a relação no cartório. A creimônia desta semana contou apenas com familiares muito próximos. Veja imagens:

O Barcelona espera a chegada de Vitor Roque já no início de 2024, em janeiro. A princípio, o atacante deixaria o Athletico somente no início da temporada 2024/2025, ou seja, em julho do ano que vem, mas um acordo antecipou a ida da jovem promessa brasileira.

